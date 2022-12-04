قصيدة الرجل الحقيقي

للشاعرة المجرية أديث فُكُتة

ترجمة مهدي قاسم

كنتُ أعرف الرجل الحقيقي،

لم يكن بمثابة معجزة في العالم،

كان يتحدث قليلا و يبتسم نادرا ،

لم يجلب لي باقة ورود إلا أحيانا ،

لم يقل لي أبداً أحبكِ حتى الموت،

لكنه أمسك بيدي لعقود طويلة ،

وقادني عبر مسارات أكثر سلاسة

لم يكن شيطان ساحة الرقص،

ولا لديه عضلات مفتولة جبارة ،

لكن أغانيه المترنمة على الغيتار كانت عني .

ما كان عليَّ أن ضبطه متلبسا في مغامرات

كان يكفيني أن أنظر إلى عينيه قليلا

لم أشعر بنفسي طوقا للضجر

ولا مشاكسة متهسترة ، أو خرقة للاستعمال

تركني أعيش، لأكون نفسي،

كان يعلم جيداً إذا تعثرتُ سأقوم ،

كان يعرف مدى أهمية الأحلام ،

لم يكن لديَّ لحظة شك واحدة ،

عندما أقع سأسقط بين ذراعيه.

لم تربطنا معا سلاسل مقيدة ،

كان بوسعي الذهاب متى شئتُ ،

، لعلمه من أنني سأجد طريقي إلى البيت

كان أبي ، صديقي ، شريكي و أبني ،

أحبني في دقائق الحياة المنهكة ،

في أماسي أيام الأسبوع الهادئة ،

وفي العواصف وفي الرياح القوية.

أحبني في أوقات الملل و في الليالي الساخنة ،

مستندة على ظهري ، محاطة بأمان ،

كنتُ غنية ، و أغنى كأي كان ،

كان رجلا ، رجلا حقيقيا ،

و أفضل مثل أي شخص آخر .

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