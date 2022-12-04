منتخب فرنسا يتجاوز بولندا ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم



تأهل منتخب فرنسا إلى دور ربع النهائي في كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز 3/1 على منتخب بولندا، على استاد الثمامة، في دور الـ16، اليوم الأحد.

وافتتح أوليفيه جيرو التسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من كيليان مبابي.

وضاعف كيليان مبابي تقدم منتخب فرنسا، حامل اللقب، في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عثمان ديمبلي، وفشل فويتشيك تشيزني في صدها.

وواصل مبابي تألقه وسجل الهدف الثاني الشخصي الثاني، والثالث لفرنسا في الدقيقة 90+1.

ووقع روبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لمنتخب بولندا في اللحظات الأخيرة من المباراة من علامة الجزاء، لتنتهي المباراة على فوز فرنسا 3/1.

وتأهل منتخب فرنسا، حامل لقب نسخة 2018 في روسيا، إلى دور الـ8، وينتظر المتأهل من مباراة إنجلترا والسنغال، التي تقام في وقت لاحق اليوم الأحد، على استاد البيت.

وقبل هذه المباراة كانت المواجهة الوحيدة بين فرنسا وبولندا في كأس العالم لتحديد المركز الثالث في نسخة 1982 وفاز منتخب بولندا بنتيجة 3/2.

وبات هوغو لوريس حارس فرنسا أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب بلاده بمشاركته في 142 مباراة دولية، متعادلا مع اللاعب السابق ليليان تورام.

في حين بات أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا.

وكان جيرو، البالغ من العمر 36 عاما، يتقاسم الرقم القياسي مع تييري هنري بعدما سجل هدفين في الفوز 4/1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.

وبحسب وقع “transfermarkt” فإن جيرو سجل 52 هدفا في 117 مباراة دولية، في حين سجل تييري هنري 51 هدفا في 123 مباراة دولية.

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