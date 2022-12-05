أعلنت وزارة الشباب والرياضة واليونيسف بشكل مشترك عن المنصة الوطنية القادمة

لتطوع الشباب عبر الإنترنت، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

تصريح صحفى

تحت شعار التضامن من خلال العمل التطوعي ، تحتفل وزارة الشباب والرياضة واليونيسف باليوم العالمي للتطوع بأنشطة تشجع على المشاركة الشبابية الهادفة في شوارع بغداد.

بغداد ، 5 كانون الأول (ديسمبر)2022 – أعلنت وزارة الشباب والرياضة واليونيسف اليوم عن المنصة الوطنية القادمة لتطوع الشباب عبر الإنترنت، وستبدأ العمل في الأسابيع المقبلة. وجاء الإعلان في إطار فعاليات اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “التضامن من خلال العمل التطوعي”. ستتبع المنصة الإلكترونية الهيكلية غير المتصلة بالإنترنت، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة واليونيسف عام 2021.

ستكون المنصة الإلكترونية، التي ستعمل على النطاق الاتحادي، جاهزة في الأسابيع المقبلة، وهي جزء من مشاركة اليونيسف الشاملة مع وزارة الشباب والرياضة، لضمان وجود برنامج تطوع هادف في العراق.

شارك أكثر من 350 متطوعا شابًا، من بين زهاء 5000 متطوع من جميع أنحاء البلاد، كجزء من المنصة الوطنية لتطوع الشباب غير المتصلة بالإنترنت منذ إطلاقها العام الماضي، في تنفيذ أنشطة مختلفة في شارع أبو نواس وسط بغداد، بحضور وزير الشباب والرياضة معالي أحمد محمد المبرقع، ونائب ممثل اليونيسف كين ليجينز. وقد سلطت الأنشطة، التي تتراوح من تنظيف الشوارع إلى رعاية البيئة الخضراء، الضوء على قوة العمل الجماعي للشباب لدفع التغيير الإيجابي من خلال العمل التطوعي.

وفي هذا الصدد، قال معالي السيد أحمد محمد المبرقع ، وزير الشباب والرياضة: “إننا ملتزمون بدعم برنامج التطوع الوطني لتشجيع الوحدة والعمل السريع، وتعزيز العمل التطوعي بين الشباب، كما علينا أيضا الاعتراف بالمساهمات البالغة الأهمية للمتطوعين الشباب في العراق. .

“بينما قال السيد كين ليجينر، نائب ممثل اليونيسف في العراق:” إن المتطوعين الشباب هم صنّأع التغيير الأكثر فعالية. فهم يتمتعون بقوة فريدة لتحفيز أقرانهم حول القضايا التي يحبونها. وستبقى اليونيسف ملتزمة بدعم وتعزيز التنمية والمشاركة، بما في ذلك تطوع الشباب ، لأنهم يحدثون فرقًا بالنسبة إلى كل طفل.”

وفي هذا السياق، قالت آية السعيدي ، البالغة من العمر 23 عاما ، وهي متطوعة شابة: “منذ أن التحقت ببرنامج التطوع الوطني ،ساهمت بنشاط ومنهجية في مجتمعي، ولكني أيضا أساهم في بناء تقديري لذاتي.”

يتعلق اليوم العالمي للمتطوعين حول العمل الجماعي الآن. ويهدف إلى شحذ قوة الشباب للعمل مع بعضهم للنهوض بحقوق الأطفال والشباب ، ولا سيما الأكثر فقرا من بينهم . فالتطوع وسيلة لرفع أصوات المتطوعين الشباب إلى عناية صناع القرار ، وإظهار المتطوعين في العمل، وابراز المساهمات التي يقدمونها في المجتمع.

تعمل اليونيسف مع وزارة الشباب والرياضة في حكومة العراق، وكذلك مع وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان، ومع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز المشاركة المدنية للشباب، ولا سيما الأكثر فقراً. ويتم تنفيذ ذلك من خلال تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عاما، لتصميم وقيادة مبادرات المشاركة المدنية في مجتمعاتهم على أساس طوعي.

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حول اليوم العالمي للتطوع

اليوم العالمي للتطوع هو التزام دولي بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985. وهو يوفر فرصة للمنظمات التي يشارك فيها المتطوعون، وللمتطوعين الأفراد لتعزيز العمل التطوعي، وتشجيع الحكومات على دعم جهود التطوع والاعتراف بمساهمات المتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

حول اليونيسف

تعمل اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل في كل ما نقوم به من اعمال. وبالتعاون مع شركائنا ، نعمل في 190 دولة وإقليمًا لترجمة هذا الالتزام إلى عمل فعلي، مع التركيز على بذل جهد خاص للوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفًا واقصاءا ، لصالح جميع الأطفال في كل مكان.

لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها للأطفال، قم بزيارة www.unicef.org.

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ميغيل ماتيوس مونيوز ، رئيس الاعلام والمناصرة ، اليونيسف – العراق،

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مونيكا عوض ، أخصائية اتصالات ، اليونيسف – العراق،

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