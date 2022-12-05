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اخلاء سبيل مدير شركة “كي كارد” بهاء عبد الحسين


أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بان القضاء العراقي اخلى سبيل مدير شركة البطاقة الذكية كي كارد بهاء عبد الحسين.
وقال المصدر إن “القضاء العراقي اصدر قرار اخلاء سبيل بهاء عبد الحسين لعدم كفاية الادلة”.
وكانت لجنة الفريق احمد ابو رغيف والتي شكلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اعتقلت بهاء عبد الحسين عبد الهادي مدير شركة كي كارد في مطار بغداد الدولي اثناء محاولته الهرب خارج العراق.

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