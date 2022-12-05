قيادي بالفتح: “خطأ استراتيجي” تسبب بنشاط داعش في كركوك



كشف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الاثنين، عن “خطأ استراتيجي” ينفذ منه مسلحو تنظيم داعش لتنفيذ عمليات عسكرية في محافظة كركوك.

وقال البياتي في حديث إن “عمليات تحرير مدن وقصبات كركوك من التنظيمات المتطرفة بعد 2015 نجحت بالقضاء عليها وتحرير جميع المناطق بعد عمليات استمرت لغاية 2017، لكن مرحلة مسك الارض مهمة للغاية”، مبينا ان “3 مناطق تركت سائبة دون مسك وهذا خطأ استراتيجي”.

وأضاف، أن “مناطق وادي الشاي والزركة واطراف كوبري باتت ملاذا للخلايا الارهابية ومنبعا لداعش وهي من الاسباب الرئيسية في تكرار الخروقات في كركوك”، لافتا إلى “ضرورة إعادة مسك تلك المناطق بقوة، وإنهاء ما تبقى من الخلايا الإجرامية، خاصة وأنها ذات تعقيدات من ناحية التضاريس وتشكل مواقعها أهمية في دعم وتعزيز أمن المحافظة ككل”.

ودعا إلى “شن عمليات عسكرية واسعة في المناطق الثلاثة من اجل حسم المعركة مع الارهاب وانهاء خطر ترك المناطق دون مسك امني منذ سنوات”.

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