Posted on by

قيادي بالفتح: “خطأ استراتيجي” تسبب بنشاط داعش في كركوك


كشف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الاثنين، عن “خطأ استراتيجي” ينفذ منه مسلحو تنظيم داعش لتنفيذ عمليات عسكرية في محافظة كركوك.

وقال البياتي في حديث إن “عمليات تحرير مدن وقصبات كركوك من التنظيمات المتطرفة بعد 2015 نجحت بالقضاء عليها وتحرير جميع المناطق بعد عمليات استمرت لغاية 2017، لكن مرحلة مسك الارض مهمة للغاية”، مبينا ان “3 مناطق تركت سائبة دون مسك وهذا خطأ استراتيجي”.
وأضاف، أن “مناطق وادي الشاي والزركة واطراف كوبري باتت ملاذا للخلايا الارهابية ومنبعا لداعش وهي من الاسباب الرئيسية في تكرار الخروقات في كركوك”، لافتا إلى “ضرورة إعادة مسك تلك المناطق بقوة، وإنهاء ما تبقى من الخلايا الإجرامية، خاصة وأنها ذات تعقيدات من ناحية التضاريس وتشكل مواقعها أهمية في دعم وتعزيز أمن المحافظة ككل”.
ودعا إلى “شن عمليات عسكرية واسعة في المناطق الثلاثة من اجل حسم المعركة مع الارهاب وانهاء خطر ترك المناطق دون مسك امني منذ سنوات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close