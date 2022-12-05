مجلس الخدمة: التعيينات الحالية تقتصر على المهن الصحية الساندة

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أمس الأحد، عدم وجود أية تعيينات حالياً باستثناء ذوي المهن الصحية الساندة، فيما أعلنت وزارة المالية إنجاز الوجبة السادسة من الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك وزارة التعليم.

وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “على جميع الخريجين وخصوصا فئة حملة الشهادات العليا والأوائل والعلوميين، عدم الانجرار وراء محاولات الابتزاز من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، والحذر ممن يبتزهم بغية الحصول على منافع شخصية مقابل ادعاءات زائفة تتعلق بتعيينهم، أو من يحاول بث إشاعات حول الموضوع نفسه أو حول طريقة توزيع الأوائل وحملة الشهادات على الوزارات والهيئات والمحافظات”.

وأضاف البيان، أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد أكد في أكثر من مناسبة أن التعيينات تسير وفقا لإجراءات قانونية ومعايير نزيهة ورصينة”، مؤكداً “حرص المجلس على عدم إتاحة أي مجال للتلاعب بهذه المعايير”.

وأشار، الى أن “المجلس ليست لديه حاليا أية تعيينات عدا تعيينات ذوي المهن الصحية الساندة، والبالغ عدد درجاتها 3791 ثلاثة الاف وسبعمائة وواحد وتسعين درجة وظيفية”، لافتاً الى أنه “قد انجز كل خطواتها وسيعلن نتائج المتقدمين إليها في الأيام القليلة المقبلة وعلى وفق نتائج الاختبار الذي خضعوا له في الجامعات العراقية ومعلومات الاستمارة الالكترونية”.

وأكد البيان أن “المجلس لم يطلق الاستمارة الخاصة بتعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل لغاية اللحظة”.

ولفت، إلى أن “ذلك لعدم إكمال استحداث الدرجات الخاصة بهم من قبل وزارة المالية”، مبيناً أنه “ستتم المباشرة بهذه الاجراءات حال اكتمال استحداث الدرجات من هذه الوزارة”.

وتابع البيان أن “المجلس وفي ضوء ما تقدم سيسلك الطريق القانوني لمقاضاة كل من يحاول ابتزاز أبنائنا الخريجين، أو يساهم ببث إشاعات حول آلية التعيينات لا أساس لها من الصحة”.

وتحدث عن، التزامه بـ”السياقات القانونية والمعايير المهنية وشفافية إجراءاته ولن يسمح بالمساومة عليها، لذلك وجدنا أن نبعث برسالة اطمئنان لأبنائنا الخريجين، وهي رسالة واجبة على المجلس ولتقرّ أعين عوائلهم بهم”.

وشدد البيان، على أن “الفيصل في كل التعيينات هو القانون والاستحقاق وفقا لمعياري المهنية والكفاءة حصراً”.

ومضى البيان، إلى “دعوة الجميع الى عدم الانصياع لأية محاولة استغلال أو ابتزاز، والإسراع بالإبلاغ عن أية محاولة مشبوهة، كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها”.

إلى ذلك، ذكرت وزارة المالية في بيان تلقته (المدى)، أن “دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت اليوم، اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا (ماجستير) والخريجين الاوائل ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبالغة 64 درجة (الوجبة السادسة)”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2022، واحكام قانون الدعم الطارئ/ الفقرة 3، ومن المشمولين بالقرار رقم 59 لسنة 2017، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67 لسنة 2017”.

وأضافت، أنه “سيتم تزويد الوزارة بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة ووزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين”.

وعلى صعيد متصل، أفاد بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، بأن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وجه، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بأخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية، بشأن تثبيت المتعاقدين الذين تزيد مدة خدمتهم عن سنتين، وصدرت أوامر التعاقد معهم وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315، و337 لسنة 2019)، وإرسالها إلى وزارة المالية، للتدقيق والتثبيت على الملاك الدائم”.

وأضاف البيان، أن “القرار جاء انصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدمتهم”.

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