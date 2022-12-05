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محاضرو الرصافة الثالثة يهددون الحكومة بإجراءات تصعيدية ساخنة


أعلن المحاضرو والاداريون في تربية الرصافة الثالثة والمدارس التابعة لها، عن خطوات تصعيدية جراء اعتقالات طالت زملاءهم، فيما امهلوا الحكومة 24 ساعة قبل اتخاذ اجراءات تصعيدية أكبر.

وقال المحاضرون والاداريون في الرصافة الثالثة 2020، في بيان إن “غدا اضراب عن الدوام في جميع مدارس تربية الرصافة الثالثة”، فيما دعوا للتجمع امام مديرية تربية الرصافة الثالثة والتوجه بمسيرة على جميع ابواب شوارع المدينة الرئيسية”.

وأمهل البيان الحكومة العراقية 24 ساعة لـ”اخراج جميع المعتقلين من ابناء مدينة الصدر من محاضري واداريي الرصافة الثالثة 2020″، مهددين :”والا سوف ترون بأس ابناء مدينة الصدر”

وشددوا بأن “على الحكومة العراقية محاسبة القوات التي ضربت وقمعت المحتجين السلمين وتقديمهم للمحاكمة”.

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