مختص “يقيم” قرار زيادة مبيعات البنك المركزي: خطوة أولية لإرجاع السعر القديم



أكد الخبير الاقتصادي أمجد لفتة، اليوم الاحد، ان قرار البنك المركزي بزيادة مبيعات الدولار سيساهم بخفض قيمة الدولار مقابل الدينار.

وقال لفتة في تصريح إن “قرار زيادة مبيعات الدولار صدر بناء على توصيات رئيس الوزراء عند لقائه مؤخرا بمحافظ البنك المركزي”، مؤكدًا ان “هذا القرار صائب كونه يأتي ضمن توجه الحكومة لخفض قيمة الدولار للحفاظ استقرار اقتصاد البلد وارجاع سعر الدولار تدريجيًا الى المستويات السابقة”.

وأضاف، ان “هناك طرقا كثيرة لخفض قيمة الدولار وقرار البنك المركزي هو احدى هذه الطرق التي ستساهم بخفض سعر الدولار”.

وتابع لفتة، ان “هنالك مشكلة أزلية تتمثل بوجود مافيات الفساد التي تتربص وتستغل الفرص من خلال المتاجرة بالعملة والتلاعب بالأسعار لذلك يجب على الحكومة مكافحة هذه المافيات التي تعمل على زيادة سعر الصرف”.

وأشار الى ان “قانون ٥٦ الذي يحدد صلاحيات البنك المركزي سمح للبنك اتخاذ القرارات التي تناسب استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد”.

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