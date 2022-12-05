مسرور بارزاني مرحباً بإطلاق النظام الإلكتروني للعقود العامة: يعزز الشفافية والمساءلة



أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بياناً بمناسبة اعتماد وإطلاق النظام الإلكتروني للعقود العامة.

وقال رئيس الحكومة:”يطيب لي أن أرحب بإطلاق أول بوابة إلكترونية للعقود العامة ، الخاصة بحكومة إقليم كوردستان، بما يعزز الشفافية والمساءلة في المناقصات العامة، ويساهم في زيادة كفاءة المالية العامة ودعم بروز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وازدهارها، وتحقيق صناعة جديدة، وبالتالي تسريع عجلة الإصلاح”.

مضيفاً ” كما يسعدني ما شرعت به وزارة التخطيط بتجديد تعليماتها المتعلقة بالمناقصات وتدريب المقاولين لتطوير مهاراتهم وأدائهم في استخدام البوابة الجديدة التي ستعمم على جميع الوزارات الحكومية في الأسابيع القليلة المقبلة”.

مردفاً “تعد هذه الخدمة واحدة من أولى الخدمات التي أُعدت في مركز بيانات حكومة إقليم كوردستان، الأمر الذي سيدعم بشكل كبير الوصول إلى البيانات وعرض السلع والخدمات المتاحة في القطاع الخاص”.

وتابع رئيس الحكومة ، بالقول ” لا يسعني هنا إلا أن أشكر وزير التخطيط السيد دارا رشيد وفريقه على ما بذلوه من جهود مضنية لإنجاح المشروع والمضي به قُدماً، على الرغم من تعليقه لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا ،كذلك أتقدم بالشكر إلى الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا – KOICA) على دعمها المستمر وجهودها لتطوير القدرات والامكانات في القطاع العام لحكومة إقليم كوردستان”.

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