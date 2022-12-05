مطار بغداد يوضح أسباب غلق مدرج المطار لساعتين



أوضحت إدارة مطار بغداد الدولي ، أسباب غلق مدرج المطار لمدة ساعتين.

وذكر ادارة المطار في بيان، أن “إدارة مـطار بغـداد الـدولي تود أن توضح للرأي العام والمسافرين ، بمتابعتها على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء تعرض أحد عجلاتها إلى تهشم مفاجئ أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة، وعلى ضوء ذلك تم إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة” .

وأكدت إدارة المطار، إنها قامت بإنزال المسافرين وبأشراف مباشر من مدير المطار علي جواد كاظم ، من الطائرة بسلام وإرجاعهم إلى صالة المسافرين لغرض استكمال الصيانة بالسرعة الممكنة ، وتأمين طائرة أخرى لغرض إستئناف الرحلة الجوية للمسافرين بإتجاه المملكة العربية السعودية” .

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