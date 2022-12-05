وزير الهجرة: حريصون على تأمين كافة احتياجات ومتطلبات النازحين حتى عودتهم إلى مناطقهم الأصلية

خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين..

اكدت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، حرص الوزارة واللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين على توفير البيئة المناسبة والآمنة لضمان عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الإصلية.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين (الجلسة ١٦٤ لسنة ٢٠٢٢)، بحضور السادة ممثلي الوزارات المعنية، فضلاً عن رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية السيد موسى احمد وممثل عن وزارة الداخلية في اقليم كوردستان السيد حسين كلاري.

واكدت السيدة جابرو خلال الاجتماع، أن “الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تأمين كافة الاحتياجات وتقديم المساعدات الضرورية لكافة النازحين واللاجئين من منطلق مسؤوليتها الخدمية والانسانية”.

من جهته، اكد السيد كلاري ان زيارته الى بغداد هي ضمن استراتيجية الاستجابة الانسانية ودعم النازحين وتشجيع العودة الطوعية، مشيدا في الوقت نفسه بدعم السيدة الوزير خلال السنوات الماضية لمخيمات النزوح وللنازحين بصورة عامة .

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