وفاة الكاتب الصحفى الكبير مفيد فوزى بعد صراع مع المرض



الأحد، 04 ديسمبر 2022 سارة صلاح

توفى الكاتب الصحفى الكبير مفيد فوزى، بعد صراع مع المرض.

وكان مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أعلن خبر وفاة الكاتب الصحفى، مفيد فوزى، عبر حسابه على تويتر.

وكتب مصطفى بكرى، قائلا:”وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناه مع المرض ، حيث امضي مايقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه ، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

مصطفى بكرى

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.

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