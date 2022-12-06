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احتفال لاعبي البرازيل مع مدربهم بعد الفوز على “الشمشون الكوري” يثير تفاعلا


أثار احتفال لاعبي منتخب البرازيل مع مدربهم تيتي تفاعلا في موقع تويتر، بعد تسجيل الأهداف في شباك منتخب كوريا الجنوبية، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين معا، على أرضية استاد 974 في قطر، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16، في نهائيات كأس العالم 2022.

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وأظهرت لقطات مصورة لاعبي “السامبا” يرقصون فرحا مع المدير الفني، احتفالا بهز شباك “الشمشون الكوري”، ليتداولها مغردون على نطاق واسع.

ويشتهر اللاعبون البرازيليون بطريقة الاحتفال هذه، إذ سبق وأن رقصوا فرحا في المباريات السابقة لمنتخب بلادهم، ومنهم من يحتفل بها بقميص النادي الذي يلعب في صفوفه.

وتأهل المنتخب البرازيلي لدور الثمانية في مونديال قطر، عقب الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 1/4، ليواجه المنتخب الكرواتي الذي تفوق على منافسه الياباني.

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