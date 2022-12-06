ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد



سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن “بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 150750 دينارا مقابل 100 دولار “.

وأضاف أن “اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 149750 دينار لكل 100 دولار “.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الاثنين 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط