البرازيل تضرب موعدا مع كرواتيا

الثلاثاء 06 , كانون الأول 2022

ضرب المنتخب البرازيلي بقوة وهزم منتخب كوريا الجنوبية باربعة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين في استاد 974 ضمن منافسات ثمن نهائي لمونديال ٢٠٢٢ في قطر.

وتاهل المنتخب البرايلي لمواجهة منتخب كرواتيا في ربع النهائي، وافتتح البرازيل النتيجة بواسطة اللاعب فينسوس في الدقيقة ٧ وعزز النتيجة اللاعب نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة ١٣ واحرز تشارلستون الهدف الثالث في الدقيقة٢٩ واكمل الرباعية اللاعب باكيتا في الدقيقة ٣٨ وقلص منتخب كوريا النتيجة في الدقيقة ٧٨ بواسطة اللاعب سيونغ بارك./انتهى

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