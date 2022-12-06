البنك المركزي يقرر زيادة الحصة الاسبوعية لمبيعات الدولار



اعلن البنك المركزي العراقي زيادة الحصة الاسبوعية للمبيعات النقدية من عملة الدولار، مبديا استعداده لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العملات الاجنبية وفق الاغراض المسموح بتمويلها قانوناً.

وحسب كتاب صادر عن دائرة العمليات المالية وإدارة الدين/ قسم نافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي، يوم الأحد (4 كانون الأول 2022)، فقد تقرر زيادة الحصة الاسبوعية للمبيعات النقدية من عملة الدولار، وسيتم استقبال الطلبات بشأن الأمر ابتداء من يوم غد (5 كانون الأول 2022).

شمل قرار البنك المركزي كافة المصاف وشركات الصرافة وشركات التوسط في بيع وشراء العملة الأجنبية.

كما أكد البنك المركزي العراقي، حسب البيان، استعداده لتلبية حاجات المواطنين كافة من العملات الأجنبية وفق الاغراض المسموح بتمويلها قانوناً، فضلاً عن تمويل بطاقات الدفع الإلكترونية التي تستخدم في عمليات الدفع خارج العراق بسعر صرف 1470 دينار للدولار الواحد، مع “الالتزام بما ورد في ضوابط بيع العملة الاجنبية لسنة 2021 فضلاً عن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويت الإرهاب رقم (39) لسنة 2015”.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، الذي اقترب من 150 الف دينار لكل 100 دولار. ومن المتوقع ان يساهم قرار البنك بزيادة كمية الدولار في الاسواق بالتالي انخفاض سعره لمستويات ادنى.

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