الحشد: استشهاد واصابة 3 منتسبين في اشتباكات منطقة البهبهاني



أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استشهاد واصابة 3 منتسبين في اشتباكات منطقة البهبهاني شمالي بابل.

وقال إعلام الحشد، إن “منتسب استشهد وإصابة اثنين اخرين في اشتباكات منطقة البهبهاني”، وفق البيان

وفي وقت سابق من اليوم، تمكنت القوات الأمنية من قتل انتحاري بعد مطاردته في منطقة البهبهاني بجرف الصخر شمالي بابل.

وذكر بيان لقيادة عمليات كربلاء ان “قوة من قيادة عمليات كربلاء، تمكنت من قتل الانتحاري الثاني بعد مطاردته في منطقة البهبهاني ، مشيرا الى ان “العملية تمت بعد القاء القبض على إرهابي”.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قد اعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابي يرتدي حزام ناسف واصابة انتحاري اخر في منطقة البهبهاني التابعة إداريا الى ناحية جرف الصخر شمالي بابل.

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