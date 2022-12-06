الداخلية: السوداني أصدر توصيات بشأن مكافحة الفساد والمخدرات



الثلاثاء 06 كانون الاول 2022

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توصيات بشأن مكافحة الفساد والمخدرات.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن في حديث صحفي، إن ” إن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مقر وزارة الداخلية تعد دعماً مباشراً لعمل المؤسسة الأمنية”، مشيراً إلى أن “السوداني أشاد بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في شتى المجالات”.

وأوضح، أن “رئيس الوزراء أصدر توصيات بشأن مكافحة الفساد وتطوير العمل في الوزارة ومكافحة المخدرات وتوفير السبل للقضاء على هذه الآفة”، مؤكداً على “التعامل الطيب مع المواطنين وتقديم الخدمات والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوفير المناخات والظروف المناسبة للارتقاء بعمل وزارة الداخلية”.

وأضاف معن، أن “السوداني استمع إلى بعض الآراء المطروحة من قبل القادة، وتطرق إلى أهمية الحدود وتحصينها”.

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