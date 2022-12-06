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السوداني يستقبل أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية


إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الإثنين، أعضاء مجلس النواب من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية.

وجرى خلال اللقاء / حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء / استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، وأهمّ التحديات التي تواجهها خطط الإصلاح والتنمية.

وأكد السوداني ، أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التي يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.

وحثّ على تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلماني في الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومي الساعي للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وشدّد السوداني على ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقي، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلي المستدام./انتهى3

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