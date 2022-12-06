الصحة النيابية تطالب مجلس الوزراء بحل مشكلة الرواتب والعجز المالي في صحة نينوى



طالبت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء بحل مشكلة رواتب موظفي دائرة صحة نينوى وسد العجز المالي فيها.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي ، في مؤتمر صحفي إن “موظفي دائرة صحة نينوى ولغاية هذا اليوم لم يستلموا رواتبهم لشهر تشرين الثاني، بسبب وجود عجز بتمويل رواتب دائرة صحة نينوى ومقدارها 11 مليار دينار”.

واضاف أنه “يوجد اكثر من 30 الف موظف في دائرة صحة نينوى لم يستلموا رواتبهم”، داعيا “وزارة الصحة لعرض الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء والعمل على الاسراع بصرف رواتب الموظفين”.

واشار الى أن “دائرة صحة نينوى ومنذ ثلاثة أشهر لا تمتلك اي نفقات تشغيلية وتوقف شراء الأجهزة والمستلزمات والخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة”، مؤكدا على “ضرورة إيجاد حل للموضوع على اعتبار ان المسألة تتعلق بأرواح المواطنين وقوتهم اليومية”.

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