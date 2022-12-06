Posted on by

بعد فوز “السامبا” على كوريا الجنوبية.. البرازيل وكرواتيا وجها لوجه في دور الثمانية


تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد 974، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16، في نهائيات مونديال قطر.
وتناوب على تسجيل أهداف منتخب “السامبا” كل من: فينيسيوس جونيور ونيمار وريتشارليسون ولوكاس باكيتا، في الدقائق: 7 و13 و29 و36 من زمن المباراة، فيما أحرز بيك سونغ هو هدف “الشمشون الكوري” الوحيد عند الدقيقة 76.

وفرض المنتخب البرازيلي سيطرته على المجريات، حيث استحوذ على الكرة وصنع الفرص، وتمكن من هز الشباك في 4 مناسبات، فيما حاول المنتخب الآسيوي تقليص الفارق في منتصف الشوط الثاني، ونجح بتسجيل هدف وحيد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتأهل منتخب “السامبا” إلى الدور ربع النهائي، ليلاقي المنتخب الكرواتي الذي تجاوز نظيره الياباني، فيما انتهت رحلة المنتخب الكوري الجنوبي في البطولة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close