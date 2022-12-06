تمهيدا لإغلاق مخيم الموصل.. الهجرة تعلن عودة أكثر من 250 نازحاً لمناطقهم



تماشياً مع البرنامج الحكومي لانهاء ملف النزوح وغلق المخيمات، اعلنت وزير الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، عن اعادة (268) نازحاً من مخيم الجدعة الخامس في الموصل الى مناطق سكناهم الأصلية في (الموصل والقيارة والشرقاط القراج مخمور حمام العليل) تمهيداً لاغلاقه .

واكدت السيدة جابرو على وجود وجبات عودة اخرى وباعداد اكبر وحسب رغبتهم بالعودة خلال الايام القادمة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية iom، فضلا تسليمهم مبالغ مالية بدل نقل، ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم بعد عودتها.

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