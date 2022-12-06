ثاني وفد روسي في قامشلو خلال اقل من أسبوعين .. لبحث التهديدات التركية مع مسؤولي “قسد”



أكدت مصادر محلية ، الاثنين ، وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى قامشلو بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) للقاء مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية(قسد).

وقالت تلك المصادر: ان “وفد روسي رفيع المستوى وصل إلى مطار قامشلو قادما من قاعدة حميميم “.

وذكرت هذه المصادر ، أن ” الوفد الروسي سوف يلتقي مجدداً مع قيادات من (قسد) لبحث التطورات والتهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية شمال البلاد”.

وكان وفد روسي قد التقى قبل أيام قيادات من (قسد) في مطار قامشلو حول التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال سوريا.

وذكر مصدر كوردي مطلع ، مساء السبت الماضي: أن (قسد) رفضت مقترحا روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية للنظام السوري ، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار قامشلو.

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