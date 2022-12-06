عاجز رام الله وسمفونية الشرعية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني!!

د.شكري الهزَّيل

لم يبقى في الواد عظاما ولم يبقى في جعبة الصهيونية الفاشية سلاحا ولم تجربه في قتل واعدام الشعب والشباب الفلسطيني واللذي شاهد عملية اعدام الشهيد عمار مفلح ادرك ويدرك ان القاتل فاشي صهيوني جبان لم يتمكن من التغلب على عمار في عراك الايادي ليردية قتيلا برصاص غادر طال روح عمار و ارواح الاف الشهداء والجرحى دون حسيب او رقيب.. كلنااو اغلبنا شاهدنا الشهيد البطل عمار مفلح من قرية اوصرين الفلسطينية وهو يتعارك بكل شجاعة مع جندي صهيوني فاشي وحين ادرك هذا الاخير الجبان قوة بأس عمار واحس بصفعاتة اطلق عليه الرصاص من مسافة صفر..الرحمة للشهيد البطل عمار وكامل شهداء فلسطين واخرهم حتى هذه اللحظة الشهيد البطل عمر مناع من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم..تحية خاصة ل جنين التاريخ ونابلس جبل النار والقدس ومخيماتنا وقرانا ومدننا الصامدة في الضفة الفلسطينية وكامل فلسطين لنقول لهم :حين تنتصر لقضية شعبك يعني ان تنصهر في ثناياها وتفاصيلها وتقدم التضحيات ولا تنتظر دعم التافهون والتافهات والتبرير والتمرير الاوسلوي البغيض واكذوبة الشرعية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني…

نعود ونؤكد على ان البقاء للنقاء الوطني وهو اكثرية ساحقة في صفوف الشعب الفلسطيني..شعب جمل المحامل وشعب الشهداء واشجع الامهات والاباء الذين يودعون ابناءهم بعزيمة قوية رغم الام الفقدان والحزن على الشهداء الراحلون.. تحية فلسطينية وعربية خاصة لامهات واباء واهالي الشهداءالابطال اللذين قَّدَّموا ارواحهم فداءا لفلسطين وكانت وما زالت دماءهم الطاهرة بمثابة زيت قناديل حرية فلسطين..حزن ودموع الامهات في وداع الابناء الشهداء يحزننا ونحن نحزَّن لحزنهن ونشد على اياديهن ونُقبل رؤوسهن راسا راسا لنقول لهن: انتن الصابرات الماجدات امهات الشهداء الابطال, انبَّل واشجع الامهات… تحية الوطن وتحية الشعب الفلسطيني وطنا ومهجرا لامهات واباء اسودنا الابطال..!!

يدرك القاصي والداني وكل فرد من افراد الشعب الفلسطيني, اننا في فلسطين نعيش حالة انفصام خطيرة بين قيادة فلسطينية عاجزة وفاسدة وشعب فلسطيني مقاوم يرزح تحت وطأة احتلال صهيوني فاشي يشن عدوانا غاشما على كل ماهو فلسطيني وعلى كل ما يرمز لفلسطين من بشر وحجر ومقدسات وشجر وعندما نتحدث عن عدوان فنحن نعني عدوان “دولة” استيطانية فاشية تطلق يد جيشها ومستوطنيها للتنكيل بالشعب الفلسطيني واستباحة دمه ومقدساته وبيوته وارضه وتخريب وتدمير كل ماهو فلسطيني من الاستيلاء على الحيز الجغرافي والديموغرافي ومرورا بقتل الشباب الفلسطيني وحتى اقتلاع اشجار الزيتون وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية!!

ان الاوان للشعب الفلسطيني ان يخرج من حالة التطيين والانفصام”الوطني”ليعترف ان الرئيس الفلسطيني المزعوم ما هو الا خائن خان ويخون القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والحقيقة الصادمة هي ان وجود سلطة محمود عباس اصبح بمثابة خنجر مغروس في ظهر الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية…من المفارقات الوطنية والتاريخية ان يكون مايسمى قسريا ب” الرئيس” الفلسطيني عميلا موضوعيا وعمليا وسياسيا للاحتلال فيما الشعب الفلسطيني يقاوم هذا الاحتلال ويقدم يوميا الشهداء تلوى الشهداء في ظل صمت عربي وعالمي يرافقه عجز وتكالب واضح يتجلى في تصريحات عاجزة يطلقها محمود عباس بنباحه المستمر حول اكذوبة الشرعية الدولية والحماية الدولية المزعومة فيما الحقيقة هي ان الاقليمي ” العربي الرسمي” والعالمي الدولي” الامبريالية الغربية” لا يصمتون على جرائم الفاشية الصهيونية فحسب لابل يدعمونها بكل اشكال الدعم المعادية للشعب الفلسطيني…

الحقت جماعة اوسلو فرع رام الله ضررا بالغا بالقضية الفلسطينية منذ عام1993 وحتى يومنا هذا, فهذة الجماعة قامت بتجزير وتقطيع اوصال جغرافياوديموغرافيا فلسطين بهدف تسويق اكذوبة “الشرعية الدولية” وهي الشرعية الامريكية الصهيونية التي فرضت تقسيم فلسطين عام 1947 واشرفت على اتفاق اوسلو1993 ومن ثم حولت مصطلح” اراضي محتلة” الى اراضي “متنازع عليها “تسمح بوجود وتوسع الاستيطان الصهيوني في الضفة والقدس.. جماعة محمود عباس تنا زلت عن ثلثي مساحة فلسطين واعترفت بوجود الكيان دون ان يعترف هذا الكيان بوجود الشعب الفلسطيني والانكى من هذا وذاك ان جماعة اوسلو بقيادة العاجز والفاسد محمود عباس قد صمتت وتصمت على ما يجري في الضفة والقدس من استيطان زاحف ومستوطنين اوباش يهاجمون الشعب الفلسطيني ويعتدون على املاكة وممتلكاته على مراى من جيش ” دايتون” التابع لسلطة العار الاوسلوية التابعة بدورها لمنظومة الاحتلال الصهيوني..

الامر اصبح واضحا وجليا وهو ان الهدف الحقيقي لجماعة اوسلو هو الحفاظ على وجودها وعلى مصالح الثلة الخائنة المرتبطة بالاحتلال في فلسطين…جماعة اوسلو وجيش دايتون يشاركون الاحتلال موضوعيا في قتل الشباب الفلسطيني المقاوم مع التذكير بان نابلس وجنين ورام اللة والخليل وبيت لحم وغيرهما الكثير من مدن ومناطق من المفروض ان تكون منطوية تحت سلطة شرطة وجيش دايتون ” الاوسلوي” الذي لايحرك ساكنا بامر مباشر من محمود عباس الذي يؤمن ايمانا راسخا بان ضمانة استمرارية بقاءه ووجودة مرتبطة ببقاء ووجود الاحتلال….لاحظوا ان السلطة لاتدافع عن المدن الفلسطينية وتترك الاحتلال يقتل الشباب الفلسطيني المقاوم فيما يعاود محمود عباس مرارا وتكرارا نباحه حول الشرعية والحماية الدولية الغير موجودة اصلا..

العاجز محمود عباس يصر على غرس العجز والذل في وجدان الشعب الفلسطيني من خلال طرحة المتكرر لما يسمى بالشرعية و توفير الحماية الدوليه لهذا الشعب وكأنه عاجز عن حماية نفسه وهو الشعب الذي يقارع الاحتلال بكل اشكال المقاومة على عرض وطول فلسطين المحتلة منذ عقود طويلة .. وحدها عصابة اوسلو بقيادة العاجز محمود عباس اللتي تروج لحماية دولية لن يحصل عليها الشعب الفلسطيني لكَّون الاحتلال في فلسطين عمليا وفعليا عبارة عن احتلال دولي مدعوم من الامبريالية المسماة زورا ب ” الشرعية الدولية”…!!

القضية الفلسطينية ليست كما يتحدث عنها محمود عباس وليست برنامج جماعة اوسلو الخياني ولا ما يسمى بالشرعية الدولية.. القضية هي قضية فلسطين المحتلة منذ عام 1948 ومرورا بعام 1967 وحتى يومنا هذا.. قضية ديموغرافيا وجغرافيا فلسطين مع التأكيد على ان اتفاقية اوسلو 1993 التي ابرمت بين النهج الخياني والتفريطي الفلسطيني والكيان الغاصب في فلسطين, كانت وما زالت بمثابة استمرارية لفصول النكبة الفلسطينية.. النهج الخائن اعترف بوجود الكيان على اكثر من ثلثي مساحة فلسطين وما تبقى من جغرافيا وديموغرافيا بقي تحت الاحتلال بموافقة من جماعة اوسلو المرتبطة بهذا الاحتلال والحقيقة ان جماعة اوسلو تدعم وجود واستمرارية الاحتلال مقابل راتب شهري يدفعة الاحتلال وامريكا وما يسمى بالدول المانحة, ولكم ان تتصوروا ان الممول الرئيسي لشرطة وجيش” دايتون” التابعة لسلطة اوسلو هو المخابرات الامريكية”CIA” وهذة الاخيرة تشترط الولاء للاحتلال اولا كضمانة لاستمرارية دفع راتب موظفي شرطة وجيش دايتون..مرتزقة!!

للتوضيح نود ان ننوه الى اننا عندما نتحدث عن جماعة اوسلو فرع رام الله فنحن لا ننسى بالطبع جماعة اوسلو فرع غزة. قيادة فرع رام الله تعيش في كنف الاحتلال وقيادة فرع غزة تعيش في رغد الدوحة مع وجود بعض الفروقات في الطرح السياسي لكن بالمحصلة هنالك فرق بين التنظير والتضليل والواقع. الواقع يقول ان حركتا فتح وحماس غارقتان عمقا في ثنايا معطيات اوسلو …علينا ان نفرق بين حديث جماعة اوسلو عن” القضية الفلسطينية” والمعنى والفحوى الاصلي للقضية. جماعة اوسلو تتحدث عن قضية بلا جغرافيا ولا ديموغرافيا مقتطعة من فلسطين والقضية الفلسطينية؟؟

شاهدوا ولاحظوا معنا ما جرى ويجري في مونديال قطر ودعم الشعوب العربية للشعب الفلسطيني ورفضها لوجود الكيان الغاصب في فلسطين… شاهدنا وسنشاهد رفع العلم الفلسطيني بكثافة في مونديال قطر وهذا الدعم العربي مبني في الاصل على ما يشاهدة العرب من جرائم صهيونية يوميه الذي تلاقي مقاومة فلسطينية وهذه الاخيرة شحنت العرب قوة معنوية لتصبح فلسطين الرقم واحد في المونديال دون ان يشارك الفلسطينيون كرويا في هذه البطولة العالمية اللتي يشاهدها ملايين البشر حول العالم وهؤلاء بدورهم شاهدوا العلم الفلسطيني والاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية من جهة وشاهدوا كراهية العرب للكيان الصهيوني ورفضهم لوجودة من جهة ثانية وبالتالي ما جرى في مونديال قطر هو استفتاء شعبي عربي على عدم شرعية الكيان الغاصب مهما طال احتلاله لفلسطين وما حدث دليل قاطع على اصرار العرب على كَون فلسطين قضيتهم المركزية لابل انه دليل ماحق على رفض التطبيع ورفض نهج حكام الردة بما فيهم العاجز محمود عباس الذي يصر على بيع ثلاثة ارباع فلسطين مقابل جمهورية اوسلوية فاسدة في رام اللة..ابو الخيزران بكل تفاصيله في رام الله…!!

كلمة اخيرة موجهة لوسائل الاعلام الفلسطينيه والعربية: لاتمارسوا التهويل والتخويف وتضخيم الامور: فلا حقير بن حقير يخيف الشعب الفلسطيني ولا من سبقوة من جنرالات صهاينة رحلوا مجلوطين اخافوا هذا الشعب, فجميع القادة الصهاينة ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني وزمجروا وتوعدوا هذا الشعب البطل.. ذهبوا وبقي الشعب الفلسطيني..يتسحاق رابين كَسر عظام فلسطينيي انتفاضة الحجارة 1987 لكن هذة الاخيرة هشَّمت وجوده السياسي والعسكري وانهكت دولة الاستيطان الى ان جاءت اوسلو1993 وانقذتها من الانهيار .. المقبور ارييل شارون اقتحم المسجد الاقصى عام 2000 وجاء الرد الفلسطيني بانتفاضة الاقصى التي استمرت حتى رحل شارون مجلوطا ومدحورا .. فمن هو يا ترى حقير بن حقير ونعل بن نعل حتى يخيف الشعب الفلسطيني وهو بالمحصلة جرذ من ضمن منظومة جراذين صهاينة توعدت الشعب الفلسطيني وهُزمت على يد مقاومة هذا الشعب..وحده عاجز رام الله من يدندن على وتر سمفونية الشرعية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني فيما الحقيقة ان الشعب الفلسطيني على قَّدها وقدودها وقادر على الدفاع عن نفسة واثبات وجودة على ارض فلسطين وهذه الحقيقة المقاومة حاصلة اليوم في جنين ونابلس والخليل والقدس و كامل فلسطين..وحده عاجز رام الله و من يحاول احباط معنويات الشعب الفلسطيني بسمفونية الشرعية والحماية الدولية الخاوية على عروشها…..

عاجز رام الله والعصابة الاوسلوية في صف الاحتلال وليس في صفوف الشعب الفلسطيني.. في بيتنا الفلسطيني عدو خسيس وجب التنوية والتنبيه لخطورة وجودة.. ابو الخيزران بكل تفاصيله في رام الله.. لاتنسى ان تقرع الخزان قبل فوات الاوان!….. تحية لكم اينما كنتم وتواجدتم وطنا ومهجرا ومن المحيط الى الخليج وما ضاع حق ووراءه “مطالب” مقاوم واحد…تحية خاصة لاسرى الحرية في سجون الاحتلال والرحمة كل الرحمة لروح الشهداء الابرار والى جنة الخلود والشفاء كل الشفاء لجرحى الكفاح الفلسطيني…*قف على ناصية حلمك الفلسطيني وقاتل.. الوطن وطنك والارض ارضك.. ازرع واقلع وعَمر بيتك ولا تهتم..** قف على ناصية الحلم و قاتل

قف على ناصية الحلم و قاتلْ

فَلَكَ الأجراسُ ما زالت تدُقُّ

ولك الساعة ما زالت تدُقُ (*محمود درويش )

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