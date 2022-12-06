قصيدة (آه يكَلبي) للشاعر حيدر حسين سويري

آه يكَلبي

الضيعت من اجله عمري

بلحظه ضاع وياه تعبي

آه يكَلبي

ابتليت وياك تدري

تيهتني بوسط دربي

لو اجيك بلهفه واحچي

تصد عني تگول حربي

مني تزعل مدري ليش

تگول چن الذنب ذنبي

هو جذر الشجر ينبت

لو حضن گاع اليربي

انت صوچك من هويت

لا تداري ولا تخبي

انت تيهت المشو لمن مشيت

الناس تركض وأنت تحبي

هي دنيانا غريبه

وأنت فوگ الدنيا زايد بيك عجبي

حيرتني وياك

اريد وما أريد

شرقي أنه وأنت غربي

چنت أظنك كل حياتي

سولتي بدنياي انت وصرت لعبي

لكن الاقدار تحكم

سيدت مملوك والحر صبح مسبي

امداها الدنيا غبره

البيها حاسد بالحقد گلبه معبي

الصافحت ناس الحقيرة

واسد صار الچان چلبي

آه يگلبي

ترى حچي هواي عندي

وين الكَه الي يفرزن لو ينبي

آه يگلبي

هذا دائي وعلتي

چا وين طبي

………………………….. 5/12/2022

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