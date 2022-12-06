كرواتيا تصعد إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على اليابان في ركلات الترجيح

تفوّق المنتخب الكرواتي على نظيره الياباني بركلات الترجيح بنتيجة 1/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الجنوب، مساء الإثنين، ضمن منافسات دور الـ 16، في نهائيات كأس العالم في قطر.

وأحرز إيفان بيريشيتش هدف المنتخب الكرواتي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، فيما سجّل دايزن مايدا هدف “الساموراي” عند الدقيقة 43.

وتقدم المنتخب الياباني أولاً بعد أن كانت الأفضلية في صالحه خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتي في قلب الموازين وتعديل النتيجة في الشوط الثاني، ثمّ تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة وصناعة الهجمات في الوقت الإضافي، ليذهبا إلى ركلات الترجيح الّتي ابتسمت للوكا مودريتش ورفاقه.

وتأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور ربع النهائي، ليواجه الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، فيما انتهى مشوار “الساموراي” في مونديال قطر.

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