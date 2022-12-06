ميناء الفاو يصل مراحل متقدمة في الإنجاز والسوداني يوجه بإسراع العمل

بغداد/ حسين حاتم

وصل ميناء الفاو الكبير الى مراحل متقدمة في العمل، إذ أكدت وزارة النقل انجاز المشروع قبل موعده المحدد بفعل الوتيرة المتسارعة في العمل.

واستقطب المشروع الكثير من الأيادي العاملة العراقية قبل افتتاحه بنحو ثلاث سنوات، وتعمل تلك الايادي بشكل متواصل على الآليات والمعدات في الميناء، فيما اعتمدت شركة دايوو الكورية في عملها مع الجنسيات المختلفة فقط على الفنيين الذين تحتاجهم.

ويقول مدير الإعلام والعلاقات في الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل أنمار عبد المنعم الصافي، إن “العمل في ميناء الفاو الكبير جارٍ بأسرع مما مخطط له، نتيجة للوتيرة المتسارعة في العمل لإنجاز المشروع، ما أسهم في تقديم موعد إنجازه قبل الموعد المخطط والمقرر له”.

وتابع: “بحسب العقد الموقع فإن انجاز المشروع سيكون نهاية العام 2025، ولكن بطريقة العمل السريعة ومن دون أي تلكؤ أو معوقات سيتم إنجاز المشروع قبل موعده المحدد بحدود نهاية العام 2024”.

وأضاف الصافي: “تم مؤخراً إنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة، وكذلك تمت تهيئة الركائز وهي 157 ركيزة تم العمل بها، وبدأ العمل وبصورة سريعة بساحة الحاويات من أجل تهيئتها بالكامل”، مؤكداً أن “جميع متطلبات العمل تسير بصورة متوازية”.

ولفت مدير إعلام الشركة العامة لموانئ العراق إلى أن “المشاريع الخمسة الأخيرة التي وقعت، تنجز بشكل متواز من أجل إكمال كل الأعمال بفترة زمنية واحدة، كذلك فإن الأرصفة الخمسة وركائزها وجدارها الكونكريتي قد أوشكت على الإنجاز وعند الانتهاء من إنشاء وإنجاز الأرصفة الخمسة ستكون حينها مهيأة لاستقبال مختلف البضائع القادمة من الميناء، أي جميع أنواع البضائع ستكون على الأرصفة الخمسة لاسيما تلك التي تستفيد منها القناة الجافة العراقية ومن الممكن أن تضع رحالها بهذا الميناء”.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، بتسريع العمل في تنفيذ ميناء الفاو ومشروع القناة الجافة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “السوداني، ترأس، اجتماعاً خُصص لمتابعة سير الأعمال التنفيذية في مشروع ميناء الفاو الكبير، بحضور مدير عام الموانئ ومعاون مدير عام السكك، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء”.

واستمع السوداني، خلال الاجتماع إلى “عرض تفصيلي لمجمل الأعمال الإنشائية والتنفيذية، ونسب الإنجاز في فقرات المشروع كافة، وكذلك اطلع على ما وصلت إليه الشركات المنفذة من مراحل التنفيذ، والوقوف على أهم العقبات والمعوقات الفنية والقانونية والإجرائية التي تقف أمام سير إتمام العمل بمجمل مراحله”.

وأضاف أن “الاجتماع استعرض تفاصيل العمل في مجال ربط الميناء بشبكات الطرق والسكك الحديد الوطنية، وتوفير متطلبات الطاقة والخدمات الساندة لمشروع الميناء”.

ووجه رئيس الوزراء “بتسريع العمل في جميع الفقرات التنفيذية للميناء، ومشروع القناة الجافّة المتصلة به”، مؤكداً أن “ميناء الفاو الكبير يمثل مشروعاً بحجم العراق وتطلعات شعبه في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يشكل أولوية في مجال الاقتصاد والتنمية ضمن المنهاج الوزاري الذي تتمسك به الحكومة”.

إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة مصطفى سند في تدوينة إن “نسبة انجاز ميناء الفاو الحقيقية في المشاريع الخمسة ذات التسلسل 4,5,6,7,8 لم تصل الى 30% وهو عكس تصريح مدير الموانئ للإعلام، وهي التي وقعها بنفسه عام 2020 وتعهد بإنجازها خلال ثلاث سنوات ونصف حسب تصريحه وتصريح الوزير السابق ناصر بندر”.

وأضاف سند أن “المشاريع ذات التسلسل 1،2،3 هي مشاريع تم توقيعها عام 2019 إبان عهد الوزير عبد الله باهض لعيبي ومدير الموانئ صفاء المالكي ونسب انجازها عالية”.

وفي تشرين الثاني الماضي، تفقد وفد من وزارة النقل مشروع ميناو الفاو الكبير للاطلاع على سير الأعمال فيه، وقال وزير النقل رزاق السعداوي إن “الشركات المنفذة لمشروع الفاو الكبير تواصل أعمالها حسب الخطط الموضوعة”، مبينا ان “الوزارة تتابع سير تلك الأعمال لإكمالها بأسرع وقت ممكن كونه من المشاريع الستراتيجية التي ستسهم بإنعاش الحركة الاقتصادية في العراق”.

واضاف أن “المشروع يمر بـ(5) مراحل أولها العمل على الأرصفة، والطريق الذي يربط بوابة الميناء مع الطريق السريع الدولي من سفوان إلى العاصمة بغداد، أما المرحلة الثالثة هي العمل على تنفيذ ساحة الحاويات وصولا إلى باقي المراحل”.

وأكد السعداوي أن “مشروع ميناء الفاو يحظى باهتمام الجهات المعنية في الحكومة المركزية”، مشددا على “ضرورة إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب العراقي للحصول على الأموال المخصصة للمشروع”.

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