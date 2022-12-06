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نائب كردي : جلستان فقط خلال الاسبوع الحالي.. واستبعد البدء بقراءة موازنة العام المقبل


استبعد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي وصول الموازنة العامة للعام المقبل خلال الاسبوع الحالي.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان هناك تحركا جديا للقراءة الاولى للموازنة خلال هذا الاسبوع وهذا امر صعب والوقت ضيق جدا.

واضاف صبحي : لم يتبق الا جلستين للفصل التشريعي الحالي / غدا والخميس / والامر صعب لوجود امور عالقة في اللجنة المالية.

واوضح صبحي : ان هناك توجها بالقراءة الاولى خلال العطلة التشريعية عبر ابلاغنا خلالها والحضور من اجل البدء بقرائتها ./انتهى3

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