وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع يجدد دعمه لنادي الزوراء وجميع الأندية الكبيرة



ألتقى وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبرقع في مكتبه اليوم، أعضاء الهيأة الأدارية لنادي الزوراء الرياضي الذين قدموا لتقديم التهنئة والتبريكات لتسنمه منصب وزير الشباب والرياضة.

وجدد المبرقع دعمه لنادي الزوراء وجميع الأندية الكبيرة التي تدافع عن ألوان الرياضة العراقية في الاستحقاقات الدولية وتمثلها خير تمثيل بمختلف الألعاب الرياضية، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الجوانب التي تتعلق بعمل الأندية واستقطابها للمواهب فضلا عن الاستفادة من خبرة روادها النجوم الذين مثلوا المنتخبات الوطنية في دعم تنظيم ونجاح بطولة الخليج في البصرة.

وعبر الحضور من اعضاء الهيأة الإدارية لنادي الزوراء عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال و الطروحات المهنية التي تدعم الحركة الرياضية في العراق بصورة عامة من قبل السيد الوزير.



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