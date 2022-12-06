وزير الهجرة تبحث مع سفير جمهورية ايران الاسلامية لدى العراق اوضاع العراقيين المتواجدين في الجمهورية



أستقبلت وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو بمقر الوزارة في العاصمة بغداد اليوم الأثنين سعادة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق ،

وفي مستهل اللقاء قدم سعادة السفير التهاني والتبريكات للسيدة الوزيرة بمناسبة توليها المنصب الوزاري في الحكومة الجديدة ، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي قدمتها خلال الفترة السابقة لدعم النازحين والعائدين وتقديم كل ماهو ممكن لهم .

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يتعلق بفئات عناية الوزارة خصوصا العراقيين المتواجدين على اراضيها .

من جانبه ابدى سعادة السفير الايراني آل صادق استعداد حكومته لتقديم مايمكنها من تعاون وتنسيق للنهوض بواقع المهجرين ودعم جهود الوزارة في ملفي النزوح والعودة .

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