الأمن الوطني يوافق على إبرام اتفاقية لهيئة الإعلام مع مصر



كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء، عن حصول موافقة مجلس وكلاء الأمن الوطني، على إبرام اتفاقية لهيئة الإعلام والاتصالات مع جمهورية مصر العربية.

وقالت في بيان إن “رئيس هيئة الاعلام والاتصالات د. علي المؤيد شارك في اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني برئاسة السيد قاسم الأعرجي والذي تم خلاله الموافقة على توصيات الهيئة عن دور وسائل الاعلام في تغطية الأحداث المتعلقة بالجرائم في المجتمع، فضلا عن اصداره توصية حول الاتفاقية المقترحة للهيئة مع جمهورية مصر العربية”.

وأضافت أن “الدكتور المؤيد عرض خلال الاجتماع توصيات الورقة البحثية التي تقدمت بها هيئة الاعلام في إطار الحد من الجرائم ومعالجتها عبر برامج المؤسسات الاعلامية المختلفة لدور هذه المؤسسات في التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على جهود القوات الامنية الوطنية وفق معايير تنظيمية تراعي الأثر النفسي لدى المتلقي وتحترم خصوصية الاخرين”.

ودعا وفقا للبيان إلى أهمية تطوير المضامين الإعلامية الخاصة باستعراض الجريمة وتغطية أحداثها واعتماد الدقة بما يسهم في تحصين المجتمع وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية والحد من الآثار السلبية للجرائم بأشكالها المختلفة.

وقرر المجلس الموافقة على التوصيات الواردة في دراسة الهيئة بعد اخضاعها لعدد من التعديلات المهمة، على أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل بموجبها وفقا للقوانين النافذة ومصالح البلاد الأمنية. بحسب البيان.

وتابع البيان أن المجلس قرر في الاجتماع الذي حضره مسؤولو الدوائر القانونية والتنظيم الإعلامي في الهيئة على إبرام (مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية) بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الاجتماع.

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