القبض على شخص متخصص بسرقة “قاصات” المساجد في أربيل

افادت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء ، بالقبض على شخص بتهمة سرقة خزائن مساجد للتبرع في عدد من مناطق سهل اربيل.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم ، إن دائرة شرطة مكافحة الجريمة / مكتب سهل أربيل ، أوقفت شخصًا يُدعى (YNM) بتهمة كسر خزائن المساجد داخل حدود منطقة سهل أربيل.

وجاء في البيان أن المتهم المذكور ، فور إلقاء القبض عليه ، ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة والأدوات المستخدمة في تعاطي المخدرات.

كما أشارت الشرطة في بيانها إلى أن المتهم اعترف بجريمته ، وأنه كسر عدة خزائن في المساجد وسرق أموالاً منها ، فقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 446 من قانون العقوبات ، مؤكداً استمرار التحقيقات. مع المتهم.

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