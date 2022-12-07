القبض على صاحب مقهى حوله مقهاه إلى مكان ‘للمقامرة’ في بغداد



ألقت قوة أمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب مقهى في جانب الكرخ ببغداد حوله مقهاه الى مكان {للمقامرة والرايسسز}.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أنه “بعد ورود معلومة حول قيام احد اصحاب المقاهي ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء الكرخ الثالث باستخدامها لاغراض المقامرة ولعب الرايسز والمراهنة وجه قائد شرطة بغداد/ الكرخ العميد الركن محمد رشيد صالح بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة العقيد احمد المحياوي امر فوج طوارىء الكرخ الثالث ووجه بضرورة التأكد من المعلومات وتدقيقها”.

وأضاف ^نه “بالفعل تمكن فريق العمل من الوصول الى مكان المقهى والذي تبين مكان للمقامرة والرايسز وتم القاء القبض على صاحب المقهى وبحوزته أجهزة لعب الرايسسز والكينو وادوات المقامرة حيث تم اصطحابه مع المبرزات الجرمية الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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