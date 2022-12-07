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المرور: الإيقاف المؤقت لمنظومة المشروع الوطني سيكون الأخير


أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، ايقاف العمل بمنظومة المشروع الوطني لتسجيل المركبات “لضمان عدم التوقف مستقبلاً”.

وذكر بيان للمديرية انه “من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين بما يخص تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة، سيتم ايقاف منظومة العمل في المشروع الوطني لتسجيل المركبات لفترة قصيرة”.

واضاف، ان “الاغلاق اتى لتوسعة نظام المشروع الوطني وتطويره لضمان عدم التوقف مستقبلاً ولتكون هذه العملية مستقرة وانهاء حالات التوقفات منذ سنوات تراكمية سابقة”.

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