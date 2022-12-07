النزاهة: استقدام نائبة زورت نتيجة المسحة الخاصة بكورونا

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمرٍ باستقدام نائبة حالية لإقدامها على تزوير نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

وأشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، إلى “قيام عضو مجلس نوَّابٍ في الدورة الحاليَّة بتزوير نتيجة المسحة الخاصَّة بفايروس كورونا؛ للتهرُّب من تدوين أقوالها في قضيَّةٍ أخرى”، لافتةً إلى أنَّ “دائرة صحَّة الرصافة أكَّدت عدم صحَّة صدور نتيجة المسحة عن مُستشفى الإمام علي”.

وأضافت أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقا لأحكام المادَّتين (298,289) من قانون العقوبات”.

ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ سابقٍ؛ على خلفيَّة طلب مبالغ ماليَّة لنفسه دون وجه حقٍّ.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط