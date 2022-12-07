بإيعاز وارشاد وزير الهجرة .. وزارة الهجرة تقيم احتفالية للنساء النازحات في خمسة محافظات بمناسبة إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، والمستمرة لمدة ستة عشر يوماً

نظمت وحدة تمكين المرأة التابعة لفرع الوزارة في محافظة ديالى ومكتبها في قضاء خانقين فضلا عن محافظات (كربلاء المقدسة، بابل، الديوانية، وميسان ) احتفاليات بمناسبة حملة ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المراة بمشاركة عدد من مسؤولي اقسام تمكين المراة في المحافظة وعدد من مدراء مكاتب المنظمات الدولية والمحلية ، كما وتضمنت الاحتفاليات القاء عدة كلمات حول تمكين المراة وشرح للخطة الوطنية ذي العدد ١٣٢٥ (المراة الامن والسلام) .

وشهدت الاحتفاليات تكريم عدد من النساء المتميزات، بدرع التميز ، اللاتي قدمن الكثير وأثبتن قدراتهن بشكل مميز في الإنجاز المجتمعي .



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