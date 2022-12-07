بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات محدودة بين قيادات الوزارة



كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بين عدد من قيادات الداخلية.

وشملت حركة التنقلات تولي اللواء وليد الشبراوي، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فيما تولى اللواء بهي زغلول مدير الإدارة العامة للأمانة.

كما تضمنت حركة التنقلات تولي اللواء مصطفى حسين مساعدًا لوزير الداخلية للتفتيش، واللواء أمين الجعلي مساعدًا للوزير للمنافذ، كما تولى اللواء وائل نصار مدير الإدارة العامة للأمن، واللواء محمد حامد هشام وكيل الإدارة العامة للأمن، واللواء مهاب عبد الفتاح وكيلا للإدارة العامة لقوات أمن القاهرة.

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