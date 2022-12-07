بناء الجدار الكونكريتي لأرصفة ميناء الفاو



قبل موعده المحدد نهاية 2024 سيكتمل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، كما تقول وزارة النقل بعد إكمالها المرحلة الأولى من العمل متمثلة بإنجاز الجدار الكونكريتي للأرصفة في الميناء وتهيئة الركائز البالغة 157 ركيزة، فضلا عن بدء العمل في ساحة الحاويات من أجل تهيئتها بالكامل.

وبعد هذه المرحلة، تستعد الموانئ العراقية للمرحلة الثانية وهي تشغيله عقب التواصل مع الموانئ والشركات العالمية للاطلاع على تجاربها البحرية وتبادل الرؤى الاقتصادية.

وقال فرحان الفرطوسي، مدير الموانئ العراقية، إن “الشركة العامة لموانئ العراق تسعى للتواصل مع الموانئ والشركات العالمية لتبادل الرؤى والاطلاع على التجارب الدولية، فضلا عن ذلك تتطلب مراحل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الاستعداد للمرحلة الثانية وهي تشغيله”.

ميناء الفاو الكبير وفي حال اكتماله، يجعل من العراق المحطة الرئيسة في طريق التجارة الدولية البرية والبحرية بين قارتي آسيا وأوروبا.

ويرى خبراء أن المشروع سيكون حلقة الوصل بين دول الخليج العربي المستهلكة للبضائع الأجنبية والدول الأوروبية المستهلكة للنفط في مقدمتها تركيا والمصدرة لتلك البضائع عبر العراق.

وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من أربعة مليارات ونصف مليار يورو، بطاقة تقدر بـ99 مليون طن سنويا، ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

المراسل: سعد قصي

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