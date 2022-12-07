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تجدد الاعتداء على طاقم طبي في مصر بعد أيام قليلة على حادثة مشابهة في مستشفى قويسنا


بعد أيام قليلة على حادثة الاعتداء على طاقم التمريض في مستشفى قويسنا، بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر، وقعت حادثة جديدة في محافظة البحيرة، شمال البلاد، حيث اعتدى أهالي مريض على طبيب، وطاقم التمريض بمستشفى إيتاى البارود.

من جانبها، قالت صحيفة الشروق المصرية، الثلاثاء، إن مباحث البحيرة ألقت القبض على 6 من أهالي المريض الذي كان مصاباً باختناق من جراء حروق ألمّت به، بعد أن اعتدوا بالضرب على طبيب وأربعة من طاقم التمريض، وفردِ أمن داخل غرفة الاستقبال بالمستشفى.

وكانت السلطات تلقت إخطاراً من مدير المستشفى، يفيد بوقوع اعتداء أدى إلى إصابة طبيب، و4 من طاقم التمريض، وفرد أمن بالمستشفى.

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن أهل المريض “تعدّوا على عدد من الطاقم الطبي في المستشفى دون وجه حق”، ولفت إلى أن “جميع الحالات مستقرة”.

وكانت حادثة الاعتداء على أفراد التمريض في مستشفى بقويسنا، أثارت ردود فعل شعبية غاضبة، وأشغلت الرأي العام في مصر، مؤخراً، بعد أن وثق مقطع فيديو الاعتداء الوحشي داخل المستشفى، بينما أصدر الجيش المصري بياناً بشأن الواقعة، نظراً لأن أحد أطرافها يعمل ضابطا في القوات المسلحة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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