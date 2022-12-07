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ترقص وسط الجماهير.. نجوى كرم تحتفل بفوز المنتخب المغربي


كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الأسباني بضربات الجزاء الترجيحية ضمن دور الـ 16 ببطولة كأس العالم المقامة بقطر.

ونشرت نجوى عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو وهي ترقص وسط الجمهور المغربي وعلقت قائلة: “مبروك لأسود الأطلسي الفريق العالمي وعقبال التأهل للنصف نهائي، كل العرب فخورين فيكن”.

وحسم المنتخب المغربي الصعود لدور الـ8 بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 خلال دور الـ16 من بطولة كأس العالم بقطر 2022.

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب المغربي في دور الـ8، الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

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