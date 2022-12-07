

تعرف ألى الإعلامية المشهورة ابنة الفنان العراقي خليل إبراهيم!

طيبة خليل إبراهيم ولدت في 14 أغسطس 1993 في بغداد، العراق إعلامية ومقدمة برامج وناشطة مدنية عراقية خريجة أكاديمية الفنون الجميله قسم التربية الفنية ، وهي ابنة الفنان العراقي الشهير خليل إبراهيم.

دخلت الوسط الإعلامي سنة 2014، وهي من الشخصيات المؤثرة في السوشيل ميديا ، عملت في الكثير من القنوات الفضائية العراقية منها ، قناة هنا بغداد ، وقناة وطن WTV وقناة إم بي سي العراق.

أهم البرامج التي قامت في تقديمها برنامج تصاوير الذي يعرض على قناة وطن WTV ، وبرنامج ليالي البصرة الجميلة الموسم الأول على قناة إم بي سي العراق.

وشاركت في مجموعة من البرامج التلفزيونية المؤثرة في المجتمع العراقي مثل برنامج ولاية بطيخ وحصدت الحلقة أكثر من 8 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب وكانت الحلقة تشير إلى حالة التحرش بالنساء في الشارع العراقي.

وشاركت في الكثير من المهرجانات الخيريه لدعم الاطفال مثل مارثون البصرة الأول للأطفال ومهرجان البصرة مدينة السلام.

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