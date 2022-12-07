سلطة الطيران المدني تفتتح صالتي سامراء ونينوي في مطار بغداد



07-12-2022

افتتحت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، صالتي سامراء ونينوي في مطار بغداد الدولي، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لسلطة الطيران ورد لـ”دجلة”، أنه “برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، أشرفت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، على افتتاح صالتي سامراء ونينوى في مطار بغداد الدولي”.

ونقل البيان عن رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الأسدي قوله: “إننا اليوم عندما نتكلم عن ذلك المنجز العراقـي الذي تحقق فأننا نتكلم عن جهود وطاقات بشرية وإمكانات مادية سخرت جمعيها في أفتتاح هذا المنجز لهذا البلد والذي يستحق المزيد لخدمة أبنائه والمسافرين الكرام والذي تزامن مع مرور 75 عاماً لجمهورية العراق مع منظمة الدوليـة للطيـران المدني lCAO”.

وأضاف الأسدي أن “صالة سامراء التي نحتفل في أروقتها كانت متوقفة عن العمل سابقاً ومنذ عام 1990، وصالة نينوى هي الأخرى التي تعرضت للحريق وتوقفت عن الخدمة لعدة أيام وعادت لخدمتها اليوم بمرور 15 يوماً فقط بالإرادة العراقية التي تغلبت على الظروف والأزمات فصنعت المستحيل”.

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