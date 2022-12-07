شاكيري يعتذر للشعب السويسري



قال شيردان شاكيري، نجم منتخب سويسرا إن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة البرتغال، التي خسرها بنتيجة 1-6، في ثمن نهائي كأس العالم المقامة في قطر.

ووجه شاكيري في تصريحات للصحفيين ، اعتذارا للشعب السويسري عن هذه الخسارة المستحقة.

وأضاف: “ارتكبنا أخطاء بالجملة خاصة في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافا متتالية لم تسمح لنا بالعودة مرة أخرى للمباراة”.

وأشار إلى أن مسألة بقاء كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقاعد البدلاء لم تشغل باله وزملاءه في الملعب.

وأكد أن المنتخب البرتغالي يستطيع الذهاب بعيدا في كأس العالم، لأنه يملك المقومات للمنافسة على اللقب ويمتلك لاعبين أصحاب جودة.

وأشار إلى أنه لا يعلم مدى إمكانية مشاركته في النسخة القادمة للمونديال، خاصة أن الوقت مازال طويلا.

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