فيديو.. عملية أمنية “مهمة ونوعية” في سلسلة جبال حمرين



أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، يوم الثلاثاء، عن تنفيذه عملية “مهمة ونوعية” في سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية استهداف قيادة العمليات المشتركة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب واجباً أمنياً مُهماً ونوعياً في سلسلة جبال حمرين، مشيراً إلى أن نتائج العملية ستعلن لاحقًا.

من جابنه، قال مصدر أمني، إن طيران الدفاع الجوي نفذ ضربات جوية دقيقة على أوكار لعناصر داعش، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية إنزال باسناد طيران الجيش للتفتيش في أماكن الضربات.

وعن تفاصيل العملية أخبر المصدر، أنه من خلال متابعة مستمرة لعدة أيام من قبل الاستخبارات العسكرية بإسلوب استخدام الطيران المسير الخاص بهم، وإرسال التفاصيل إلى طيران الدفاع الجوي، تمكن من تنفيذ عدة ضربات ناجحة استهدفت اوكار داعش ضمن معسكر عائشة في سلسلة جبال حمرين.

وأوضح المصدر، أنه حسب المعلومات الواردة، فأن الضربات ادت الى مقتل اكثر من ثمانية من عناصر داعش، مؤكداً أن جهاز مكافحة الارهاب ينفذ الان عملية انزال لإخلاء الجثث وتفتيش المكان.

وتحصلت على مقطع فيديو يظهر الضربة الجوية التي نفذها الطيران العراقي في سلسلة جبال حمرين.



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