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قصائد هايكو أو شيء من هذا القبيل ــ من باب الطرافة

قصائد هايكو أو شيء من هذا القبيل ــ من باب الطرافة

بقلم مهدي قاسم

أنثى برأس صلعاء و مسطحة
تثير مشاعري أثناء كل صباح أصحو
من شدة شغفي و اندفاعي
أغرز أسناني في رأسها نهما
بهوس و سادية ،
بيضة مسلوقة
***
شقراء و مغرية
بصدرها الناهد العاري والمفتوح المندلق
تناديني بفخذيها المكتنزتين المنفرجتين
فقدت صوابي و انا اقترب منها مذهولا ،
دجاجة محشية محمرة!
***
بسواد بشرتها السوداء، مشعة كليل متلألئ
تمددت أمامي بطولها الرشيق كموجة زلقة رخوة
تلك الفاتنة ، كأنما أفريقية مشهية تنفخ في جمرة رغبات عارمة
عارية مستسلمة إلا من تاجها الأخضر
لثمتُ خصرها بمهل ، رويدا ، رويدا
و بلهف قوي وعنفوان لا يقاوم ،
باذنجان مشوي ! .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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