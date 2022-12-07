قصائد هايكو أو شيء من هذا القبيل ــ من باب الطرافة
بقلم مهدي قاسم
أنثى برأس صلعاء و مسطحة
تثير مشاعري أثناء كل صباح أصحو
من شدة شغفي و اندفاعي
أغرز أسناني في رأسها نهما
بهوس و سادية ،
بيضة مسلوقة
***
شقراء و مغرية
بصدرها الناهد العاري والمفتوح المندلق
تناديني بفخذيها المكتنزتين المنفرجتين
فقدت صوابي و انا اقترب منها مذهولا ،
دجاجة محشية محمرة!
***
بسواد بشرتها السوداء، مشعة كليل متلألئ
تمددت أمامي بطولها الرشيق كموجة زلقة رخوة
تلك الفاتنة ، كأنما أفريقية مشهية تنفخ في جمرة رغبات عارمة
عارية مستسلمة إلا من تاجها الأخضر
لثمتُ خصرها بمهل ، رويدا ، رويدا
و بلهف قوي وعنفوان لا يقاوم ،
باذنجان مشوي ! .