قصائد هايكو أو شيء من هذا القبيل ــ من باب الطرافة

بقلم مهدي قاسم

أنثى برأس صلعاء و مسطحة

تثير مشاعري أثناء كل صباح أصحو

من شدة شغفي و اندفاعي

أغرز أسناني في رأسها نهما

بهوس و سادية ،

بيضة مسلوقة

***

شقراء و مغرية

بصدرها الناهد العاري والمفتوح المندلق

تناديني بفخذيها المكتنزتين المنفرجتين

فقدت صوابي و انا اقترب منها مذهولا ،

دجاجة محشية محمرة!

***

بسواد بشرتها السوداء، مشعة كليل متلألئ

تمددت أمامي بطولها الرشيق كموجة زلقة رخوة

تلك الفاتنة ، كأنما أفريقية مشهية تنفخ في جمرة رغبات عارمة

عارية مستسلمة إلا من تاجها الأخضر

لثمتُ خصرها بمهل ، رويدا ، رويدا

و بلهف قوي وعنفوان لا يقاوم ،

باذنجان مشوي ! .

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