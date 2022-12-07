مبيعات مزاد العملة العراقي تتجاوز 158 مليون دولار اليوم



تجاوزت مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، 158 مليون دولار أمريكي بمشاركة 40 مصرفاً.

وذكر مراسل أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 158 مليوناً و 546 الفاً و 192 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا، ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 115 مليوناً و 396 الفاً و 192 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 43 مليوناً و150 دولاراً.

وأشار مراسلنا، إلى ان 22 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 126 شركة توسط.

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