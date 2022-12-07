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مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب ثلاث عقود من النجاح و التميز في اجراء عمليات القلب المفتوح و العمليات القسطارية و فحص و علاج مرضى القلب


احمد عبد الصاحب كريم

يعتبر مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب المركز التخصصي الاول لجراحة القلب في العراق و احد اقدم

و اشهر المراكز التخصصية لعلاج المرضى المصابين بأمراض القلب على مستوى القطر و الذي تأسس عام 1993 بمسيرة مشرفة امتدت لثلاث عقود من الانجازات الطبية و النادرة و التي تجرى لاول مرة في القطر ،

و يضم المركز مبنى العيادات الاستشارية (الجراحية ، القلبية ، الباطنية ، تشوهات القلب الولادية) و الوحدات الساندة (الايكو ، اجهاد القلب ، الناظور ، تخطيط القلب لمختلف الاعمار ، برمجة القلب ، اجهزة الهولتر الاشعة بمختلف المقاطع ، المفراس ، تلوين الشرايين التاجية ، المختبرات) و اقسام جراحة القلب ، امراض القلب ، الاطفال ، التخدير ، المختبرات ، الاشعة) بالاضافة الى صالات عمليات القلب المفتوح و صالات العمليات القسطارية و وحدات الانعاش الرئوي و الانعاش القلبي

و بين مدير مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب الجراح الاستشاري الدكتور (وسام صالح العبيدي) استقبلت العيادات الاستشارية منذ بدء العام الجاري (٦٣٣١٨) مراجع و اجراء (٧٢٨٧٦٧) فحص و تحليل مختبري متنوع (الفايروسات ، التهابات الكبد الفايروسي ، امراض الدم ، وحدة الكيمياء السريرية ، الاحياء المجهرية) يتم اعطاء النتائج بسرعة و دقة عالية من خلال أستخدام اجهزة حديثة و متطورة و من مناشئ عالمية رصينة و اجراء (66784) فحص متنوع في الوحدات الساندة في وحدات (الايكو ، الناظور للكبار و الاطفال ، تخطيط القلب للكبار و الاطفال ، فحص منظمات القلب و الهولتر ، فحص اجهاد القلب ، الاسنان) و اجرت صالات العمليات (7476) عملية جراحية للقلب المفتوح و عمليات قسطارية تشخيصية و علاجية و لحالات مختلفة من ضمنها حالات طارئة منقذة للحياة و نادرة و معقدة و تجرى لاول مرة في العراق منها (زرع الشرايين التاجية ، غلق الفتحات الولادية ، تبديل و تصليح صمامات القلب ، تبديل الشريان الابهر ، ام الدم ، رفع الاكياس المائية من القلب) و بلغ عدد الاحالات الجديدة الى المركز (9981 ) احالة من جميع المراكز التخصصية و المستشفيات اما عمليات التداخل القسطاري التشخيصية و العلاجية فكانت تداخلات (زرع شبكات للشرايين ، زرع منظمات القلب الدائمية و المؤقتة ، غلق الفتحات الولادية بواسطة السدادات ، عمليات الكي الكهربائي للحزمة الكهربائية للقلب ، توسيع الشرايين التاجية بواسطة البالون)

و اضاف العبيدي يعتبر المركز المركز الرئيسي لتوزيع الحصة العلاجية الشهرية لمادة (البوزنتان) المنقذة للحياة و الباهظة الثمن للمرضى المسجلين في المركز و من جميع المحافظات الذين يعانون من ارتفاع ضغط الشريان الرئوي حيث يتوجب عليهم اخذها وعدم تركها و تعتبر من العلاجات المنقذة للحياة مؤكدا عن قيام اللجنة الوزارية للاخلاء و الاستقدام الطبي برئاسة الاطباء الاستشاريين من مركز ابن البيطار حصرا لفحص المرضى و تقيم الحالة الصحية بعد العملية و يبقى قرار اللجنة على ضوء التقارير و الفحوصات بامكانية اجراء العملية داخل العراق او خارجه بالاضافة الى استقدام فرق طبية عالمية لاجراء العمليات الجراحية النادرة داخل المركز .

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