مونديال قطر.. البرتغال تسحق سويسرا بسداسية وتلتقي المغرب في ربع النهائي



تأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على منتخب سويسرا بنتيجة 6 -1 ، ليضرب موعداً مع المنتخب المغربي في الدور ذاته .

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدفين دون مقابل، وسجل الهدف الاول اللاعب غونسالو ماتياش راموس في الدقيقة 17 ، وجاء الهدف الثاني من رأسية لقائد الفريق كيبلير لافيران بيبي، وفي الشوط الثاني عاد اللاعب غونسالو ماتياش راموس ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبرتغال في الدقيقة 51 ، وبعد أربع دقائق على تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 55 جاء الهدف الرابع للبرتغال عبر اللاعب رفائيل جوريرو، وقلص السويسريون النتيجة بتسجيلهم الهدف الاول عن طريق مانويل اكانجي في الدقيقة 58 ، وفي الدقيقة 67 سجل غونسالو ماتياش راموس هاتريك لصالحه ، وهو اول هاتريك بالمونديال والهدف الخامس للمنتخب البرتغالي، وسجل رفائيل لياو الهدف السادس للبرتغال.

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