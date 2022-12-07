وزارة الطاقة الاميركية تكشف توقعاتها لسعر النفط في العام المقبل 2023



كشفت وزارة الطاقة الأمريكية عن توقعاتها لاسعار النفط في العام المقبل 2023، فيما اشارت الى انه لن يكون اقل من 90 دولارا للبرميل.

وبينما خفضت الوزارة توقعاتها لسعر نفط برنت لعام 2022 من 102.13، إلى 101.48 دولار للبرميل، توقعت أن تبقى أسعار برنت أعلى من 90 دولارا للبرميل في أوائل عام 2023.

وأشارت إلى أنه في المتوسط، يمكن أن يصل سعر النفط إلى 92 دولارا للبرميل في عام 2023.

ورفعت توقعاتها لإنتاج النفط اليومي في الولايات المتحدة في عام 2022 بمقدار 40 ألف برميل، إلى 11.87 مليون برميل يوميا، فيما رفعت أيضا من أحجام الإنتاج المتوقعة في عام 2023 بمقدار 30 ألف برميل لتصل إلى 12.34 مليون برميل يوميا.

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