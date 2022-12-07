5 أطعمة يجب تناولها وأخرى عليك تجنبها لارتجاع الحمض



كتبت- أسماء مرسي

عندما تأكل، ينتقل الطعام عبر المريء إلى معدتك، وتوجد في نهاية المريء عضلة تسمى العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، والتي تعمل كقيمة أمان للحفاظ على حمض المعدة داخل المعدة.

وأوضحت الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة في ليوود، كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية، أنه عندما تضعف العضلة العاصرة المريئية السفلى، يتسرب حمض المعدة إلى المريء، ما يسبب أعراضًا مثل الحموضة المعوية.

ولكن هناك بعض الأطعمة الشائعة التي يجب عليك تناولها وأخرى عليك تجنبها، وفقًا لما أوضح في موقع “healthdigest”.

دقيق الشوفان:

يتميز دقيق الشوفان باحتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل أعراض ارتجاع الحمض.

– العسل الأبيض:

يساهم تناول العسل في إضافة طبقة حماية داخل المريء، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب، وإزالة الجذور الحرة من الجهاز الهضمي.

– الزنجبيل:

يساعد استهلاكه في تخفيف حرقة المعدة الناتجة عن ارتداد الحمض، لاحتوائه على نسبة منخفضة جدًا من الأحماض لدرجة أنه يُصنف على أنه طعام قلوي.

– الخيار:

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الماء، ما يساعد في تخفيف أعراض الارتجاع المريئي.

– البطيخ:

من الفواكه التي لديها درجة حموضة أعلى، ويمكن أن تساعد في تعويض حمض المعدة.

أطعمة عليك تجنبها

– البطاطس المقلية:

تحتوي البطاطس المقلية على كميات كبيرة من الدهون، التي تؤدي إلى ارتداد الحمض عن طريق تقليل الضغط الواقع على العضلة العاصرة للمريء السفلية، ما يقلل من احتمالية عملها بشكل صحيح.

– البسكويت المملح:

يساهم استهلاكه في تفاقم أعراض ارتجاع الحمض، وذلك لاحتوائه على نسبة من الملح.

– القهوة:

من المشروبات التي تحفز ارتداء الحمض، نظرًا لاحتوائها على الكافيين.

– المشروبات الغازية:

تحتوي العديد من المشروبات الغازية على مادة الكافيين، لذا استهلاكها يؤدي إلى ارتجاع الحمض.

– الشوكولاتة:

هي أيضًا غنية بالدهون، وعنصر يسمى ميثيل زانثين يعمل على استرخاء العضلات الملساء في العضلة العاصرة المريئية، والذي يؤدي للإصابة بالارتجاع المريئي.

– منتجات الألبان:

تسبب كمية الدهون الموجودة في الحليب بطأ عملية الهضم، وضعف وظيفة العضلة العاصرة للمريء.

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